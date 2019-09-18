سيحرم المنتخب المغربي لكرة القدم للاعبين المحليين من خدمات الثنائي أيوب الكعبي ومحمود بن حليب خلال المواجهة المقبلة أمام نظيره الجزائري المقررة يوم السبت 21 سبتمبر بملعب مصطفى تشاكر في ذهاب الدور التصفوي لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضن نهائياتها الكاميرون في سنة 2020.

اللاعبان يعانيان من الإصابة لحقت بهما خلال التدريبات حسبما أردته الصحافة المحلية. غياب هذا الثنائي يضاف إلي غياب كل من عمر بوطيب و عبد الحكيم بادي فيما استعادت التشكيلة المغربية في آخر لحظة خدمات مدافع الرجاء البيضاوي بدر بنون الذي تعافى من الإصابة.