ضربت صاعقة ملعبا لكرة القدم خلال مباراة بين فريقين من الطلبة في جامايكا، وتسببت في نقل عدد من اللاعبين إلى المستشفى.



وكانت المواجهة التي جمعت فريقي وولمرز بويز وجامايكا كوليج في دقائقها الأخيرة عندما ضربت صاعقة أرضية الميدان وتسببت في توقيف المباراة.



وتوهج الملعب من ضوء الصاعقة قبل أن يسقط عدد من اللاعبين فوق أرضية الميدان، وهو ما دفع الحكم إلى توقيف اللعب ومطالبة المسعفين بالدخول إلى أرضية الميدان.



وذكرت مصادر إعلامية محلية أن عددا من اللاعبين نقلوا إلى المستشفى بشكل احترازي بعد معاناتهم من مضاعفات مختلفة، وأوضحت أن أحد اللاعبين أغمي عليه ولم يُفق إلا بعد خضوعه لعلاج مكثف في المستشفى.