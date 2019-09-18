تسعى شركة فايسبوك لدخول سوق النظارات الذكية من خلال طرح نظارة تعمل بتقنية الواقع المعزز (أي آر)، وتعتقد أن نظارتها ستكون جيدة لدرجة أن تحل محل هاتفك الذكي، وفقا لتقرير موقع "سي إن بي سي" الإخباري.



ووفقا للموقع الأمريكي فإن فايسبوك تعاونت مع "لوكسوتيكا"، الشركة الأم لشركة النظرات الشمسية الشهيرة ريبان، لتطوير نظارات تأمل أن تحل نهائيا محل الهواتف الذكية.



وسيكون بإمكان هذه النظارات -التي يطلق عليها داخليا اسم "أوريون"- تلقي المكالمات الهاتفية، وإظهار المعلومات عبر شاشة صغيرة في إطارها، والسماح للمستخدمين أن يبثوا مباشرة ما يشاهدونه لمتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وستتضمن النظارات أيضا مساعدا صوتيا يعتمد الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جهاز خاتم، لكن من غير الواضح تماما كيف سيعمل ذلك. ويحمل جهاز الخاتم داخليا الاسم الرمزي "أغيوس".



وبحسب التقرير فإن بإمكان المستهلكين توقع طرح هذه النظارات ذات التقنية العالية في الأسواق بحلول عام 2023 أو بحد أقصى في عام 2025.



ونقلا عن مصدر مجهول على اطلاع على المشروع، قالت محطة سي إن إن الإخبارية إن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يريد منح الأولوية لإنجاز نظارات أوريون.



وكانت الشركة ألمحت إلى هذه النظارات في أكتوبر الماضي، عندما قالت لموقع "تيك كرنتش" المعني بشؤون التقنية، إنهم يجرون العديد من الأبحاث لصنع نظارات واقع معزز.



يذكر أن غوغل كانت السباقة إلى طرح نظارات واقع معزز تحت اسم "غوغل غلاسيز" في عام 2013، لكن سرعان ما فشلت تلك النظارات ولم تجد طريقها إلى الأسواق بسبب عدم وجود تطبيقات ملائمة لها، وسعرها المرتفع، فهل تنجح فايسبوك فيما عجزت عنه غوغل؟.