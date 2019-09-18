عقد المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، مؤتمرا صحفيا كشف فيه تفاصيل عملية استهداف منشأتي "أرامكو" في السعودية.



وقال سريع إن عملية استهداف "أرامكو"، جاءت "بعد رصد دقيق من قبلنا"، حيث استخدمت "طائرات مسيرة نفاثة سنكشف عنها للمرة الأولى".



ولفت سريع إلى أن الطائرات المسيرة الجديدة بحوزتهم "تمتلك رؤوسا انشطارية".



وأضاف أن "الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما أعلن عنه"، مؤكدا أن الهجمات تمت فيها "الموازنة بين الطائرات النفاثة والعادية واستخدام طائرات تمويه".



وشكر المتحدث باسم القوات المسلحة أنقرة وطهران "لموقفهما بعد الهجوم على أرامكو".



ووجه سريع تهديدات مباشرة للإمارات مؤكدا أنه "لدينا عشرات الأهداف في أبو ظبي ودبي... ونقول للنظام الإماراتي إن عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا".



وكانت وزارة الدفاع السعودية أكدت في وقت سابق من اليوم أن الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية على شركة "أرامكو" في السعودية، لم يكن من اليمن كما حاولت إيران جاهدة لإظهار ذلك.