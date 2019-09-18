تمكنت وحدة لحرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية اليوم الأربعاء من إنقاذ وتقديم المساعدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة (10) أميال بحرية شمال وهران، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه " في إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقيها لنداء استغاثة، تمكنت وحدة لحرس السواحل تابعة للقوات البحرية الجزائرية، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، من إنقاذ وتقديم المساعدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة (10) أميال بحرية شمال وهران.

وأضاف نفس المصدر أن " العملية التي نفذتها زوارق بحث وإنقاذ، مكنت من إجلاء ثلاثة عشر (13) شخصا من بينهم ثلاثة (03) نساء، أين تم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة".

و"يعكس هذا التدخل الجديد، الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الإنسانية منها من خلال مد يد المساعدة عند الحاجة"، حسب البيان.