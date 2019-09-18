عاد مانشستر سيتي بفوز كبير على مضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني 3-صفر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثالثة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، .

وتناوب على تسجيل اهداف بطل انكلترا في الموسمين الماضيين الجزائري رياض محرز (24) والالماني إيلكاي غوندوغان (38) والبرازيلي غابريال جيزوس (76).

وبات سيتي النادي الانكليزي الوحيد الذي يحرز النقاط الثلاث في مستهل المسابقة القارية، بعدما فرط توتنهام وصيف البطل في الموسم المنصرم في وقت سابق اليوم بفوز في المتناول أمام أولمبياكوس اليوناني بتعادله 2-2، فيما خسر ليفربول حامل اللقب امام نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين في المجموعة الخامسة الثلاثاء، وسقط تشلسي على أرضه امام فالنسيا الإسباني بهدف وحيد في المجموعة الثامنة.

وخاض لاعبو المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا اللقاء القاري عقب خسارتهم الاولى هذا الموسم في الدوري أمام نوريتش سيتي 2-3، فيما حقق دانييتسك العلامة الكاملة في الدوري في سبع مراحل، علما بأن الفريقين وقعا معا في مجموعة واحدة للموسم الثالث تواليا.

ورفع فريق الـ"سيتيزنس" رصيده من الأهداف في مرمى شاختار إلى 15 هدفا في خامس مواجهة بينهما، حسم أربع منها لصالحه منذ موسم 2017-2018، علما أن أكبر فوز حققه بطل إنكلترا كان بسداسية نظيفة في آخر لقاء بينهما في دور المجموعات في الموسم المنصرم.

وضغط سيتي مع بداية الشوط الاول وكان له ما اراد بافتتاح التسجيل عبر محرز الذي تابع كرة سددها غوندوغان اصطدمت بالقائم الايمن وعادت إلى الدولي الجزائري الذي تابعها بيسراه في شباك الحارس أندري بياتوف (25).

ورد بطل أمم إفريقيا هذا العام الجميل لزميله غوندوغان بعدما دخل المنطقة وراوغ أكثر من مدافع ومرر كرة إلى الألماني المندفع سددها بيمناه في المرمى (38).

وبدأ شاختار الشوط الثاني ضاغطا وكاد يقلص الفارق عبر البرازيلي الأصل موراييش جونيور الذي حاول استغلال الخروج الخاطيء للحارس البرازيلي إيدرسون من مرماه بتسديده لكرة ساقطة "لوب" دون أن تعانق الشباك (50).

وارتكب دفاع شاختار أخطاء كثيرة كاد يدفع ثمنها بالهدف الثالث عندما توغل غوندوغان داخل المنطقة وسدد كرة صدها بياتوف عادت من الدفاع عن طريق الخطأ إلى رحيم سترلينغ فسددها واصطدمت بالعارضة (53).

واضاف جيزوس الهدف الثالث من تسديدة ارضية بعد تمريرة بالعمق من البلجيكي كيفن دي بروين (76).