يزور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، معسكر ”أوشفيتز” الذي استخدمته ألمانيا النازية لاعتقال وإبادة يهود أوروبا. ويسافر العيسى إلى هذا المعسكر الشهير خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير معسكرات الموت النازية. وسيرافق العيسى وفد من الحاخامية الكبرى في فرنسا، إلى جانب وفد عن مجلس الكنائس المسيحية بالبلاد. وتعد زيارة شخصية إسلامية بحجم أمين عام رابطة العالم الإسلامي لهذا المكان، سابقة على مستوى العالم. وكان العيسى قد شارك، أول أمس الثلاثاء، في مؤتمر دولي للسلام بباريس، وأدلى فيه بتصريحات تدين ”الإسلام السياسي”. كما دعا مسلمي أوروبا إلى ”احترام دساتير وقوانين وثقافات البلدان التي يعيشون فيها”، مشددا على أنه ”يجب عليهم أن لا يقبلوا استيراد الفتاوى والأفكار الأجنبية”. وشارك في المؤتمر كبار رجال الدين في العديد من الدول الإسلامية، إضافة إلى المسؤولين عن الطوائف الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية والأرثوذكسية في فرنسا.