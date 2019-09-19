أفشل حراس السواحل للواجهة البحرية الغربية بوهران، ليلة أمس، محاولة هجرة جماعية لـ44 شخصا، منهم امرأتان وطفل حديث الولادة، في عرض البحر، قبالة سواحل مدينة أرزيو.

وقد خرجت ثلاثة زوارق ليلة أمس، من الساحل الشرقي لولاية وهران، الأول يقل 12 حراڤا، والثاني 14 والثالث 18. إلا أن زوارق حراس السواحل اعترضتهم، وأوقفت رحلة زورقين في عرض ساحل رأس كاربون، غرب مدينة أرزيو واعترضت الثالث في عرض ساحل سيدي منصور غرب ولاية مستغانم. وتعتبر هذه أكبر محاولة "هجرة سرية جماعية" تشهدها سواحل ولاية وهران، في الفترة الأخيرة، بعد أن توقفت "الحرڤة" منذ انطلاق الحراك الشعبي في فيفري الماضي.