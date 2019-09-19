تصنيف الفيفا: تقدم الجزائر بمركزين

تقدم المنتخب الجزائري في تصنيف "الفيفا" لشهر سبتمبر، بمركزين ليصبح في المرتبة الـ 38 على الصعيد العالمي ويحتل المركز الرابع إفريقيا.

وتواجد المنتخب التونسي بالمركز الـ 29 على الصعيد العالمي والثاني إفريقيًا السنغال ليُحافظ على مركزه، متبوعا بنيجيريا في المركز الثالث.

أما المنتخب المغربي تقدم مركزين أيضًا وحل في المركز الـ39 على الصعيد العالمي، والخامس على الصعيد القاري، ثم المنتخب المصري حافظ على نفس مركزه الـ 49 عالميًا والسادس على الصعيد الإفريقي.