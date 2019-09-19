في تصريحات جديدة خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، قال الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "أن الشعب الجزائري سيعرف يقينا كيف يحسم رهان هذا الاستحقاق من خلال المشاركة المكثفة لكافة الشرائح الشعبية وأداء حقهم بل واجبهم الوطني".

وأضاف "الشعب الجزائري المعتز بتاريخه الوطني العريق سيعرف كيف يفوت الفرصة على المتربصين والمشككين من بقايا العصابة، الذين نحذرهم من جديد من محاولة التشويش على الشعب".

وفي نفس السياق قال "أغلبية الشعب الجزائري تريد التخلص في أسرع وقت من هذا الوضع وتأمل في الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة".

وواصل "الشعب الجزائري المتسم بالوعي العميق لكل ما يحيط بوطنه والمتسم بالقدرة الشديدة على التحليل الصحيح لخلفيات الأحداث الدائرة يرى أن إجراء الانتخابات والاحتكام الى الحل الأمثل والأجدى والأصوب للبلاد والعباد"