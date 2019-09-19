كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن المخبأ يحتوي على:

4 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، بندقيتين تكراريتين، 10 قذائف هاون عيار 82 ملم، 3 قذائف وحشوة دافعة، بالإضافة إلى 515 طلقة من مختلف العيارات.

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتمشيط بالبويرة، 41 قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير أخرى.