تعرف أربع بلديات بالجهة الغربية لولاية وهران، تذبذبا في توزيع المياه الصالحة للشرب، اليوم الخميس، جراء عطب على مستوى قناة الضغط بعين تاسة ببلدية بوتليليس، حسبما علم لدى شركه المياه والتطهير لوهران "سيور".

واستنادا إلى ذات المصالح، فإن هذا الانقطاع يشمل بلديات: عين الكرمة، بوسفر، العنصر وعين الترك والأشغال جارية من قبل المصالح التقنية لذات الشركة لإصلاح العطب.

وأرجعت شركة المياه والتطهير لوهران "سيور"، هذا التذبذب الذي تم تسجيله منذ صباح اليوم، لحدوث عطب على مستوى قناة الضغط ذات قطر 500 ملم بالمنطقة الجبلية بعين تاسة ببلدية بوتليليس.

وطمأنت ذات الشركة زبائنها بالبلديات المذكورة بأن عملية التموين بالماء الشروب ستعود مباشرة فور الانتهاء من الأشغال.