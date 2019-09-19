أفاد بيان لوكيل الجمهورية لمجلس قضاء غليزان، عن وفاة ثلاثة شبان إثر الأحداث التي عرفتها دائرة وادي ارهيو سهرة أمس.

وأشار البيان إلى أنه في حدود "التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة ليلا وقع حادث مرور بمدينة وادي ارهيو يتمثل في اصطدام سيارة تابعة لمصالح الشرطة لأمن الدائرة مع دراجة نارية يقودها الضحية القاصر( س.م.أ) البالغ من العمر 15 سنة، وقد أسفر حادث المرور على وفاة سائق الدراجة وإصابة مرافقه بجروح بليغة وهو المدعو (ب.ع.ح) البالغ من العمر 24 سنة".

وأضاف البيان "وقد أدت هذه الحادثة في نفس الليلة إلى وقوع أعمال شغب وتجمهر لعدة أشخاص أدى إلى قطع الطريق العمومي باستعمال الحجارة والمتاريس وحرق الأدوات البلاستيكية وتخريب مرافق عمومية وخاصة ورشق القوة العمومية ومحاولة اقتحام مقر أمن دائرة وادي ارهيو قصد القبض على موظف الشرطة المتسبب في حادث المرور".

وواصل وكيل الجمهورية "أثناء تدخل مصالح الشرطة لوضع حد لهذه الأعمال أصيب شخصان مما أدى إلى وفاتهما ويتعلق الأمر بالمدعو (ج.ع.ج) والمدعو (ع.م.م)"

ليختتم البيان بالقول"على إثر هذه الأحداث أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات".