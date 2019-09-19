توفي شخصان اختناقا داخل بئر تقليدية اليوم الخميس بالمنطقة الريفية "ضاية السلوين" ببلدية المليليحة (30 كلم شرق الجلفة)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا للمكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، الملازم أول خاضر عبد الرحمان, فقد تدخلت الوحدة الثانوية لمدينة دار الشيوخ مدعومة بالوحدة الرئيسية في حدود الساعة العاشرة صباحا بـ "ضاية السلوين" ببلدية مليليحة لأجل حادث تمثل في اختناق كهل عمره (65 سنة) و شاب (30 سنة) داخل بئر تقليدية عمقها 10 أمتار وقطرها 3 أمتار .

و لدى تدخل الأعوان بمكان النجدة عثر على الضحية الأولى (الكهل) ميتا في عين المكان فيما لفظت الضحية الثانية أنفاسها الأخيرة على مستوى القطاع الصحي بدار الشيوخ.

ويبقى سبب اختناق الضحيتين داخل هذه البئر التقليدية محل تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة.