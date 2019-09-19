شيع أكثر من سبعة آلاف مواطن جثامين ثلاثة قتلى في أحداث مدينة وادي ارهيو، عصر اليوم في جو مهيب، في الساحة المحاذية لمسجد حسان بن ثابت، في حي البوايش غربي المدنية. وقد تم دفن الضحيتين سرير أمين وفتحي بلمهدي في مقبرة خرماسة، وهما اللذين دهسهما الشرطي، بينما نقل جثمان الضحية المقتول بالرصاص إلى مقبرة الخطاطبة ليوارى الثرى. وتميزت الجنائز بغياب كلي للسلطات العمومية، في الوقت الذي تبقى فيه مدينة وادي ارهيو تحت حصار كبير للشرطة في وسطها والدرك في مداخلها و مخارجها.