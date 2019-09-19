تم العثور مساء اليوم الخميس عل جثة تلميذ يبلغ من العمر 13 سنة على حافة مجرى وادي زغوة حوالي واحد كيلومتر بعيدا عن بيته بإقليم بلدية العزيزية شرقي ولاية المدية.



الضحية (ب.نبراس) كانت عائلته قد أعلنت عن آختفائه أول أمس الثلاثاء بالتوازي مع آختفاء آخر عمره 16 سنة والذي عاد إلى بيته صباح أمس . لتشرع المصالح الأمنية في عملية بحث واسعة مست غابات منطقة الموايسية على الحدود مع إقليم بلدية القلب الكبير، وسط شكوك بتعرض الضحية إلى عملية آستدراج وأعتداء بتلك الغابة.



ليعثر أخيرا على جثته، ونقلها إلى عيادة العزيزية من قبل عناصر الحماية المدنية ليتم تحويلها إلى مصلحة الحفظ بمستشفى تابلاط للعرض على الطبيب الشرعي مواصلة للتحقيق الذي كانت المصالح الأمنية المختصة قد فتحته منذ الإعلان عن آختفائه.