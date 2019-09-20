سحب 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات إلى غاية اليوم الجمعة، حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

و أوضح المكلف بالإعلام لدى هذه السلطة، علي ذراع، أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد ممثلي أحزاب و آخرين أحرار.

و من بين الذين سحبوا استمارات الاكتتاب، ذكر المتحدث، علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، و عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، و علي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، و مراد عروج، رئيس حزب الجزائر للرفاه.

و أوضح ذراع أن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات تجري في «ظروف حسنة" خاصة في المقر الجديد المتواجد بنادي الصنوبر و الذي يتوفر على جميع المستلزمات التي تسهل من مهمة طاقم اللجنة.

و أضاف المتحدث أن رئيس السلطة محمد شرفي وجه اليوم مراسلة إلى الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل تحويل صلاحيات بعض الوزارات (الداخلية و العدل و الخارجية) فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانونان العضويان المتعلقان بالانتخاب وبإنشاء هذه السلطة التي ستتكفل بجميع مراحل العملية الانتخابية.

و يلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.

و على المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها و شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.

و تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، إدارتها والإشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية.

كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا و التي يرأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.

يذكر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد استدعى الأحد الماضي الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخ تنظيمها يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.