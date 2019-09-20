كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس خلال دورية تمشيط أنجزتها قرب الشريط الحدودي بتمنراست على مخبأ للأسلحة والذخيرة ومخبأ آخر للإرهابيين بجبل الرفاعة بولاية باتنة به قنبلة تقليدة الصنع ومواد غذائية ومتفجرات،فيما تمكنت مفارز للجيش من توقيف منقبين عن الذهب وحجز مركبات ومعدات التنقيب ومواد طاقوية في عدة ولايات وإحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الجمعة أنه"في إطار محاربة الإرهاب، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 سبتمبر 2019 مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

01 قاذف صاروخي من نوع RPG-2، (03) ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف،(01) بندقية نصف آلية سمينوف، (05) أنابيب إطلاق صواريخ BM13،(47) قذيفة هاون عيار 82 ملم،(01) قذيفة للقاذف الصاروخي RPG-7،(03) قذائف للقاذف الصاروخي RPG-2".

وفي نفس السياق، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية تمشيط بمنطقة جبل الرفاعة، بولاية باتنة من كشف مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلة تقليدية الصنع، مواد غذائية وأدوات لتحضير المتفجرات.



وأضاف ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار من توقيف ستة (06) منقبين عن الذهب وحجز سيارة رباعية الدفع، (17) مولدا كهربائيا، (10) مطارق ضاغطة، (02) مصفاة ذهب، جهاز (01) كشف عن المعادن، كمية من المواد المتفجرة و (1400) لتر من الوقود، في حين تمكن حرس السواحل بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من بجاية وسكيكدة من توقيف شخص وحجز قارب تقليدي الصنع، بندقيتي(02) صيد تحت مائي وبندقية صيد، فيما أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (7904) لتر من الوقود بكل من سوق اهـراس، تبسة والطــارف.

وف سياق محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (60) شخصا بكل من وهران، بني صاف ومستغانم والطارف.