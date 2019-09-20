أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ''الفاف''، اليوم الجمعة، إجراء اللقاء الودي التحضيري للمنتخب الجزائري أمام نظيره الكولومبي في ال15 من شهر أكتوبر بمدينة ليل الفرنسية، والذي أعلنت عنه أمس الخميس نظيرتها الكولومبية.

وكتبت الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي: ''أنهت الفاف منذ قليل تفاصيل عقد اللقاء الودي الذي سيجمع الجزائر بكولومبيا الذي ستجرى وقائعه بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة 21 :00.

ومن جهة أخرى، كشفت الفاف أن ''الخضر'' سيلعبون لقاء ودي تحضيري ثاني في نفس الفترة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ولكن دون الكشف عن اسم المنافس.

بعد إجراء اللقاءين الودين اللذان يدخلان ضمن فترة تواريخ الفيفا، فإن المنتخب الجزائري, بطل إفريقيا، سيدخل ابتداء من شهر نوفمبر مغامرة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بإجراء مباراتين أمام زامبيا بالجزائر قبل أن ينتقل إلى بوتسوانا.

و تحسبا للقاءين الوديين أمام كل من الجزائر و الشيلي، وجه مدرب المنتخب الكولومبي، البرتغالي كارلوس كيروش، الدعوة لـ 37 لاعبا سيختار منهم 24 لخوض المواجهتين.