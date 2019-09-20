قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد لفوز صعب أمام فريق أم صلال 2-1 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة بملعب الجنوب المونديالي ضمن مباريات الأسبوع الرابع من البطولة القطرية لكرة القدم.

و بهذه النتيجة رفع السد رصيده إلى 9 نقاط وتنقصه مباراة مؤجلة ... بينما تجمد رصيد أم صلال عند نقطة واحدة متلقيا خسارته الثالثة له في هذا الموسم.

وكان أم صلال هو المبادر بالتسجيل عن طريق يانيك ساجبو في الدقيقة الـ9 لكن أكرم عفيف عدل النتيجة للسد في الدقيقة الـ19 ونجح بغداد بونجاح في تسجيل هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ34 .

يذكر أن المهاجم الجزائري قد سجل يوم الأربعاء الهدف الثالث لفريقه أمام النصر السعودي (3-1) مكنه من التأهل للدور نصف النهائي لرابطة أبطال أسيا.