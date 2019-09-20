أشاد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعودة جناحه ومنتخب الجزائر لكرة القدم رياض محرز إلى التألق، بعد البداية القوية في الموسم الجديد، مؤكدا أنه سيكون أحد الركائز الأساسية للفريق.

وفي ظل غياب الجناح الدولي الألماني لوروا سانيه لخمسة أشهر على الأقل بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى سيحصل محرز على العديد من الفرص لفرض نفسه في التشكيلة هذا الموسم بعدما عانى الموسم الماضي عقب انتقاله من نادي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وتألق محرز بشكل لافت الأربعاء في المباراة ضد شاختار دانييتسك الأوكراني (3-صفر) في خاركيف ضمن الجولة الأولى من مسابقة رابطة أبطال أوروبا حيث سجل هدفا وصنع آخر.

وأعرب غوارديولا عن اعتقاده بأن قائد المنتخب الجزائري البالغ من العمر 28 عاما يمكن أن يصبح جزءا مهما في خططه بما أنه تأقلم مع أسلوب اللعب الفريد للفريق.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين الجمعة عشية استضافة واتفورد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي "لعب رياض جيدا الموسم الماضي باستثناء المباريات القليلة الأولى".