لأوّل مرّة منذ سنوات، اندلعت مساء اليوم، الجمعة، تظاهرات في مناطق مختلفة في العاصمة المصريّة، القاهرة، ومدن أخرى، هتفت لإسقاط النظام، كما بيّنت لقطات مصوّرة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شهدت مباراة الزمالك والأهلي، هتافات مشابهة.



ومن بين المناطق التي خرجت فيها التظاهرات، ميدان الأربعين في السويس، وميدان طلعت حرب، والإسكندرية، وفي المنصورة، والمحلّة.



وهتف المتظاهرون: "ارحل" و"ارحل يا سيسي" و"قول ما تخافشي... الخاين لازم يمشي".



واتّخذت السلطات المصريّة، منذ أيام، إجراءات أمنيّة مشدّدة في عدد من المواقع الحساسّة في العاصمة، القاهرة، واعتقلت عددًا من الناشطين، تحسّبًا للتظاهرات التي دعا إليها رجل الأعمال والفنان المنشقّ عن النظام، محمّد علي.



وحدّد علي الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، موعدًا للتظاهر، لكنه قرر تغيير الموعد بعدما قدّم اتحاد كرة القدم المصري بشكل مفاجئ موعد مباراة الأهلي والزمالك إلى السابعة مساء بدلا من الثامنة، وحثّ على الخروج للتظاهر بعد انتهاء المباراة.



