أعلنت حركة "النهضة" التونسيّة، اليوم، الجمعة، دعمها المرشح والأستاذ الجامعي، قيس سعيّد، الذي حلّ في المرتبة الأولى في الجولة الأولى من الانتخابات.



وعزت "النهضة" خيارها، إلى أنها اختارت أن تساند "خيار الشعب التونسي... سنساند قيس سعيّد في الدورة الثانية من الرئاسية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدّث باسم الحزب، عماد خميري.



وحل سعيّد، الأستاذ الجامعي المستقل والمعروف بمواقفه المحافظة أولا في الدورة الأولى التي أجريت الأحد بـ18,4 في المئة من الأصوات، ويواجهه قطب الإعلام، نبيل القروي، الموقوف بتهمة تبييض أموال وحصل على 15,6% من الأصوات.



وكان مرشّح حزب النهضة للانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح موروـ حلّ في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 12,9% من الأصوات.



وحصل سعيد، أيضًا، على دعم مرشح آخر هو رئيس الجمهورية الأسبق، المنصف المرزوقي.