يغيب الدولي الجزائري لنادي موناكو (الرابطة الأولى الفرنسية) إسلام سلماني عن مباراة ناديه أمام مضيفه ريمس اليوم السبت في إطار الجولة السادسة من المنافسة المحلية بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى عضلة الساق.

وحسب بيان نشرته أمس الجمعة إدارة الفريق عبر موقعها الرسمي، فإنه إلى جانب غياب اللاعب الجزائري، فإن الطاقم الفني الذي يقوده ليوناردو جارديم قد خسر أيضا خدمات اللاعب وسام ين يدير الذي يعاني أيضا من إصابة.

وحلّ سليماني (31 سنة) بإمارة موناكو في 20 أوت الفارط على شكل إعارة لموسم واحد مع إمكانية شراء العقد من ناديه الأصلي ليستر سيتي الإنجليزي، المتعاقد معه حتى سنة 2021.