اكتشف مؤخرا شاب أعزب من ولاية سيدي بلعباس يدعى “زياني هواري”، من خلال شهادة الميلاد التي حصل عليها من مصلحة الحالة المدنية لبلدية مرين، بأنه متزوج بالخطأ.

إلى هنا يبقى الأمر مجرد خطأ قد يحدث على مستوى العديد من بلديات الوطن، لكن الطامة الكبرى هي أن الشريك الذي تضمنت اسمه الوثيقة الصادرة عن البلدية المذكورة، هو رجل يقطن ببلدية بلعربي في سيدي بلعباس يدعى “محمد أمين نهاري”، ما جعل من القضية بمثابة مادة دسمة راحت منصات التواصل الاجتماعي تتداولها بشدة خلال الساعات القليلة الفارطة.

وتشير شهادة الميلاد المستخرجة من طرف السيد “زياني هواري” كذلك، إلى يوم 2 أفريل 2019 تاريخا لإشراف مصالح بلدية بلعربي على عقد القران بين الرجلين، ما ترك الانطباع بوجود اختلالات على نطاق واسع بمصالح الحالة المدنية منذ دخولها عالم الرقمنة.