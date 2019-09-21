يبدي والي المدية عباس بداوي، في خرجاته الميدانية، رباطة جأش مسؤول متمرس في مواجهة ومحاورة حماسة وغضب سكان أغلب بلديات الولاية مهما كانت حدتها، وكان آخر خرجة له إلى بلديتي دراڤ وسبت عزيز، أين وجد نفسه وسط كتلة سكانية وشبابية شبه بركانية واجهها بمقاسمتها وهيئته التنفيذية، أين قطع طريقا موغلا في الأوحال للإطلاع على مخلفات فيضانات الوديان في حي سكني بالمخرج الغربي لبلدية سبت عزيز، ما ترك انطباعا حسنا بينهم، كما أصغى ببرودة أعصاب إلى العديد من انشغالاتهم التي طرحت أحيانا بشيء من الغضب والانفعالية أملا في حلها عاجلا.. داعيا إياهم إلى التفاؤل خيرا.