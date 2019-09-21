حاول مدير الثانوية الجديدة، في بلدية الأربعاء، لفت انتباه وزير التربية الوطنية، على هامش زيارته للبليدة نهاية الأسبوع، لكنه فشل في ذلك، واتضح أن المدير كان يريد أن يرفع مظلمته إلى الوزير، بسبب توقيفه تحفظيا من قبل الوصاية، على إثر خلاف وقع بينه وبين رئيس الدائرة، ساعات قبل الزيارة الوزارية، وأن مصير عودته إلى منصبه أو إيقافه نهائيا عن العمل مرهون بقرار إدارته. وشهد الحادث محاولات بعض الأولياء التضامن مع المدير والاعتراف بأنه تعرض إلى قرار ظالم، متهمين الإدارة بأنها تعسفت في حقه، وأنه على الوزارة إنصافه والتحقيق في الأمر.