لم ينطل على سكان بلدية بئر بوحوش في ولاية سوق أهراس، محتوى التقرير التقني الخاص بمشروع تعبيد الطرقات الحضرية وسط المدينة، الذي يؤكد على النوعية الجيدة للمواد المستعملة. وانتظر مواطنو البلدية، الذين منعوا المقاولة من مواصلة أشغال تعبيد الطرقات، حضور رئيس الدائرة ليشرعوا في نبش الطبقة الإسفلتية التي كانت على درجة كبيرة من الهشاشة. رئيس الدائرة، الذي قام بتوبيخ رئيس المصلحة التقنية للدائرة، صاحب التقرير الذي يؤكد على النوعية الجيدة للمواد المستعملة في تهيئة الطرقات والتزام المقاولة بالمعايير التقنية، قوبل بغضب شديد من طرف المواطنين الذين طالبوه بإلغاء الصفقة المشبوهة مع المقاولة التي أحدثت كارثة بمشروع تهيئة الطرقات بمعظم البلديات منها لحنانشة، لتستفيد من صفقة بـحوالي 16 مليار من ميزانية البلدية.