دعا أمس الجمعة رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019.

وصرح في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "اليوم مرة أخرى ، أظهر الجزائريون أنهم لا يريدون الخيارات المفروضة من السلطة. المؤسسة العسكرية تواجه الآن إرادة الشعب. لحسن الحظ فقد فشلت المناورات الخطيرة الرامية إلى تقسيم الشعب".

و أضاف "لحماية الوحدة الوطنية ومستقبل البلد ، يجب الاحتكام للمصلحة العليا للدولة. يجب أن نعود إلى حوار حقيقي عن طريق إلغاء انتخابات 12 ديسمبر واتخاذ تدابير التهدئة التي طالب بها الجميع. الجزائريون ينتظرون إطلاق سراح السجناء السياسيين والرأي ، وفتح وسائل الإعلام ، ورحيل الحكومة الحالية".

وختم منشوره بأن القضية لم تعد تتعلق بمستقبل رجل بل بمستقبل الدولة الجزائرية.