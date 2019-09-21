أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس الجمعة منقبين عن الذهب وتجار مخدرات في عمليات أنجزتها في عدة ولايات وحجزت معدات التنقيب ومركبات وكميات من المخدرات وأحبطت محاولات هجرة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 سبتمبر 2019 بتندوف ثلاثة أشخاص وحجزت مولدا (01) كهربائيا، مطرقة (01) ضاغطة، كيسين (02) من خليط خام الذهب والحجارة وهاتفين (02) نقالين، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من ميلة وبشار أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت (112) كلغ من الكيف المعالج، مركبة (01) ، دراجتين (02) ناريتين وهاتفا (01) نقالا.

في سياق آخر، ذكر نفس المصدر أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بورڤلة حجزت سيارة رباعية الدفع و(1344) وحدة من الألعاب النارية، فيما أحبط حرس السواحل بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ (13) شخصا، بينما أوقف حرس الحدود بتبسة أربعة (04) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.