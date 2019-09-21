أشرف اليوم السبت والي العاصمة عبد الخالق صيودة على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد لعدد من المقاطعات الإدارية بالولاية داعيا إياهم بالمناسبة "لعدم ادخار أي جهد من أجل خدمة المواطن و تحقيق أهداف التنمية المحلية المسطرة".

و قال صيودة خلال حفل تنصيب الولاة المنتدبين لكل من مقاطعات الدرارية و براقي و حسين داي و سيدي امحمد و الشراڤة و زرالدة و سيدي عبد الله بأن التغيير الذي مس مسؤولي هذه المناصب يندرج ضمن سياسة الدولة لتكريس مبدأ استمرارية تطوير المرفق العام و إسناد المسؤولية لكل من يتوسم فيه مبدأ الجدارة لمواصلة ما أنجز و تجسيد ما ينتظر تحقيقه.

ودعا في نفس السياق الولاة المنتدبين الجدد إلى تحمل المسؤولية التي تفرضها مناصبهم و الحرص على عدم ادخار أي جهد خدمة للمواطن العاصمي مع السهر على أداء العمل الميداني موازاة مع المهام الإدارية المنوطة بهم.

وعاد الوالي في كلمته إلى العمل الذي قدمه الولاة المنتدبون الذين انهوا خدمتهم بعاصمة البلاد مبديا لهم عرفانه على الجهود التي بذلوها، كما نظم حفل رمزي على شرفهم تم من خلاله تكريمهم على مسارهم المهني.

يشار إلى أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كان قد أجرى الأسبوع المنصرم حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وفقا لأحكام المادة 92 من الدستوري و تم بموجبه تعيين جمال قاسمية واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للشراڤة و يوسف بشلاوي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لزرالدة.

كما تم تعيين سمير نفلة واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء و فوزية نعامة واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد و الشريف بودور واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي و يزيد دلفي واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لحسين داي. وتم تعيين عمار القواسم واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدرارية و نسيب نجية واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله.