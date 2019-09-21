يوارى الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، الثرى اليوم السبت بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بالسعودية.

وقد أعرب مغني الراب، كادوريم، صهر بن علي، على صفحته فى "فايسبوك"، عبارات الشكر للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي على مؤازرتهم للعائلة.

وأوضح أن السعودية "ستنظم جنازة مهيبة" لزين العابدين بن علي، قائلا "نحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين..حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم.."

ويذكر أن بن علي فارق الحياة يوم الخميس الماضي في السعودية بعد صراع مع المرض.

وكان بن علي قد لجأ إلى السعودية في 14 جانفي 2011 إثر ثورة في بلاده ضد حكمه استمرت شهراً، وأدت إلى مقتل أكثر 300 شخص، والتزم بن علي الصمت منذ مغادرته البلاد، فيما بدأ القضاء التونسي محاكمته غيابيا في عدد من القضايا، منها تهريب الأموال ومقتل المتظاهرين، وكذلك تعذيب المعارضين في السجون أثناء حكمه.

ولد بن علي في الثالث من شهر سبتمبر عام 1936 في حمام سوسة، و تخرج من المدرسة العليا متعددة الأسلحة في سان سير ومدرسة المدفعية في شالون سور مارن والمدرسة العليا للبحوث والأمن بفرنسا.

تولى في مشواره العسكري رئاسة الاستخبارات العسكرية ما بين عامي 1964-1974، ومن ثم رئيس الأمن القومي ما بين 1977-1980.

وعمل سفيرا لتونس في العاصمة البولندية وارسو عام 1980 ورئيساً للوزراء عام 1987، وبعدها حكم البلاد بعد انقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يوم 7 نوفمبر 1987.