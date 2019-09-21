يمثل اليوم السبت 12 شابا من بينهم قاصرين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو بسبب أعمال الشغب التي ارتكبوها ليلة الخميس بعدما قاموا برشق قوات الأمن التي كانت تحمي مقر البنك الفلاحي الذي تعرض للتخريب،والمؤسسة العقابية بالحجارة الأمر الذي أدى إلى إصابة 16 شرطيا بإصابات متفاوتة الخطورة.

للإشارة أن الأشخاص الذين أوقتهم عناصر الأمن في اليوم الأول بعد أعمال الشغب التي عرفتها وادي ارهيو قد تم إطلاق سراحهم بأمر من وكيل الجمهورية لتهدئة الأوضاع.