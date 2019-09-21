تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال نهاية الأسبوع من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية على اليابسة بالساحل الغربي لولاية مستغانم، حسبما استفيد اليوم السبت من خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد أن عثرت فرقة الدرك الوطني لبلدية مزغران على قارب نزهة يحمل رقم تسجيل ورمز مزورين مركون بين القوارب بشاطئ أوريغة (10 كلم غرب مستغانم.

وبعد التأكد أن القارب المعني غير مسجل لدى المحطة البحرية لحراس السواحل بمستغانم، قامت وحدات الدرك الوطني بوضع مخطط عملياتي لإحباط أي محاولة للإبحار السري انطلاقا من الشواطئ الغربية (بلديات مزغران واستيدية وفرناكة)، يضيف نفس المصدر.

وقامت فرقة الدرك الوطني لبلدية استيدية بعملية تمشيط واسعة لغابة ليلو بعد ورود معلومات مفادها أن مجموعة من الأشخاص بحوزتها محرك خاص بقارب نزهة توجد على مستوى هذه المنطقة وتحاول مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.

وتمكنت ذات الوحدات من العثور على سيارة كان على متنها سائق وبداخلها محرك قارب وتبين أن 3 أشخاص قاموا باستئجار المركبة لإيصال المحرك إلى غابة ليلو مقابل 24 ألف دج، وفق المصدر الأمني الذي أضاف أنه بعد مواصلة عملية التمشيط

تم توقيف الأشخاص الثلاثة المعنيين (ما بين 16 و23 سنة) الذين ينحدرون من ولايتي مستغانم ووهران والذين كانوا بصدد محاولة الإبحار السري بعد تحديد موعد مع مدبر هذه الرحلة.