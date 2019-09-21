تمكن أشبال المدرب شريف حجار مدرب أولمبي المدية من الإطاحة بفريق دفاع تجنانت بهدفين د ن رد من توقيع المهاجم غوماري.

وقد سيطر الأولمبي بالطول و العرض و قدم عروضا و نسوجا كروية ممتازة انست الأنصار الذين لم تسعهم المدرجات خيبة الإنهزام في الخروب و قد أبان رفقاء لكروم عن رغبة كبيرة لتحقبق الفوز و إبقاء النقاط داخل الديار رغم صمود الفريق الخصم أمام الهجمات المتكررة للأولمبي و تمكن من خلالها الغوماري توفيق من هز الشباك على مرتين.

وقد سمح الفوز للأولمبي من تعزيز رصيد ه إلى 12 نقطة و الانفراد بصدارة المحترف الأول مؤكدا أن الفرق الكبيرة تمرض ولا تموت.