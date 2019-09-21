تمكن اشبال المدرب شريف حجار مدرب اولمبي المدية من الاطاحة بفريق دفاع تجنانت بهدفين د ن رد من توقيع المهاجم غوماري.

وقد سيطر الاولمبي بالطول و العرض و قدمو عروضا و نسوجا كروية ممتازة انست الانصار الذي لم تسعه المدرجات خيبة الانهزام الانهزام في الخروب و قد ابان رفقاء لكروم عن رغبة كبيرة لتحقبق الفوز و ابقاء النقاط داخل الديار رغم صمود الفريق الخصم امام الهجمات المتكررة للاولمبي و تمكن من خلالها الغوماري توفيق من هز الشباك على مرتين.

وقد سمح الفوز للاولمبي من تعزيز رصيد ه الى 12نقطة و الانفراد بصدارة المحترف الاول مؤكدا ان الفرق الكبيرة تمرض ولا تموت.