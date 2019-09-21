أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم السبت، عن اطلاق خارطة طريق حول الاقتصاد التدويري بداية شهر أكتوبر المقبل، و التي من شأنها ضمان انتقال تدريجي نحو أنماط إنتاج و استهلاك أكثر ملائمة للبيئة.

و أوضحت الوزيرة للصحافة على هامش عملية تنظيف شاطئ بزرالدة، أن "الوزارة قامت بتنظيم ثلاثة (3) جلسات حول الاقتصاد التدويري و التي ستتوج بلقاء وطني، بداية شهر أكتوبر القادم، يسمح باستعراض نتائج هذه الأشغال من خلال خارطة طريق قابلة للتحقيق توفق بين النظرة الجديدة للجزائر في مجال التنمية المستدامة و الانتقال من نمط الاقتصاد الخطي إلى التدويري".

و حسب الوزيرة، فإن هذه الخريطة ستجسد في أعمال ملموسة الـ 292 توصية التي أعدها خبراء و متعاملون خواص وعموميون و مؤسسات و منتخبون و كذا الجماعات المحلية و منظمات من المجتمع المدني. كما أضافت ان هذه الوثيقة تهدف إلى تحسين الامكانيات في مجال الرسكلة و تثمين النفايات مع خلق مناصب الشغل و الثروة من اجل بلوغ "نقطة الصفر" في انتاج النفايات.

و من جهته، أعلن سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أورورك عن اطلاق برنامج دعم جديد لفائدة الجزائر سنة 2020 من أجل تطوير الاقتصاد التدويري.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق "بمشروع كبير يهدف إلى مساعدة الجزائر على وضع المنظومات التنظيمية والعملياتية التي تتعلق بمختلف جوانب الاقتصاد التدويري،لا سيما تسيير النفايات و الفرز الانتقائي و النجاعة الطاقوية".

و يشمل هذا البرنامج الجديد العديد من الأعمال التي تتعلق خصوصا بالتكوين و دعم انشاء مراكز الردم و تحسين آليات الجمع و تحسيس المواطنين.

و أكد أورورك أن هذا البرنامج، الذي تم اعداده بالتعاون مع وزارتي البيئة و الصناعة، يتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ مالي يتراوح ما بين 10 و 15 مليون أورو.

و تندرج عملية التنظيف، التي شارك فيها مئات المتطوعين بشاطئ خلوفي 1 بزرالدة (الجزائر العاصمة)، في إطار الحملة العالمية لتنظيف الشواطئ التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من خلال مختلف ممثلياته في العالم بالتنسيق مع الأمم المتحدة.