ينتظر أهل تابلاط، شرقي المدية، بفارغ الصبر تدشين مستشفى جديد خلال الفترة القادمة، وهو الذي تحول مشروعه مع السنوات الماضية إلى لغز، كون المشروع انطلق بتمويل من بنك سعودي كمنحة بحوالي 50 مليار سنتيم وبطاقة 60 سريرا ضمن ثلاثة مشاريع مماثلة بولايات أخرى، لكن هذا المشروع سرعان ما توقف في أولى مراحل إنجازه، ليصبح محل شبهة، كون الشركة الأمريكية المسماة “أركيتون أنتيرناسيول” كانت شبه وهمية، وكانت الأموال المقتطعة باسم المشروع مرورا ببنك دولة أجنبية محل تحقيق لم تعلم نهايته، ليتواصل إنجاز المشروع تحت إلحاح سكان المنطقة لكن بأموال وإعادة تقييم وطنية، وبتوسعة إلى 120 سرير. ورغم التأخر في إنجاز المشروع لسنوات، يجري التحضير لافتتاح هذا المستشفى، لكن ذلك لم يفك لغزه.