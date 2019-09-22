باءت محاولات إحدى الجمعيات الدينية في سوق أهراس بالفشل منذ قرابة 5 أشهر لبناء مسجد، فبمجرد تواجد أعضاء الجمعية بالحي الذي سيبنى فيه مشروع المسجد حتى يلوح أمامهم أحد سكان الحي، مستعرضا عضلاته لمنعهم من استغلال الأرضية التي تنازلت عنها مديرية أملاك الدولة لمديرية الشؤون الدينية. جمعية المسجد وسكان الحي لم يستغربوا الموقف السلبي للسلطات تجاه هذا الأخير الذي لم يعد معروفا عليه الاستحواذ على العقار فحسب، بل لتطاوله على بناء مسجد، حيث أقدم على انتزاع لافتة المشروع، مدعيا أحقيته في امتلاك المساحة المتربعة على 900 متر مربع، والتي صدر بشأنها قرار ولائي يتضمن المنح المجاني للعقار التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة مديرية الشؤون الدينية لولاية سوق أهراس، مؤرخ في شهر أفريل الماضي.