تنطلق اليوم الأحد، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر لتدوم إلى غاية 6 أكتوبر المقبل.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أوضحت في بيان لها الخميس المنصرم، أنه و"تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين أن فترة مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية مدتها خمسة عشر (15) يوما ستفتتح من يوم الأحد 22 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وذلك طبقا لأحكم المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم".

وأضاف نفس المصدر، أنه "لهذا الغرض، توجه الدعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم 12 ديسمبر 2019، لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية".

"أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجلهم"، مبرزا أنه "يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته".

وخلص البيان، إلى أنه "تبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، ماعدا يوم الجمعة، أما "بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات".