تراجعت واردات الحبوب في الجزائر بنسبة 12.54 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019 لتبلغ قرابة 1.62 مليار دولار، حسب المديرية العامة للجمارك.

وبلغت بين شهري جانفي وجويلية الفارطين، واردات الحبوب 1.617 مليار دولار مقابل 1.849 مليار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة تراجعا قدر بـ 12.54 بالمائة، حسب احصائيات مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وتجدر الإشارة، إلى أن تراجع واردات الحبوب سيستمر خلال الأشهر المقبلة بالنظر إلى تسجيل إنتاج وطني هام خلال موسم 2018-2019.

وفي هذا الشأن، كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري قد أعلن مؤخرا عن تحسن ملحوظ لمردود فرع الحبوب مما سيسمح "للجزائر من الاستغناء عن الاستيراد لاسيما الشعير والقمح الصلب".

وقال الوزير، أن المعطيات الأولية بالنسبة لموسم الحصاد والدرس 2018-2019 تشير إلى إنتاج أزيد من 60 مليون قنطار من جميع أصناف الحبوب (القمح الصلب واللين والشعير) على المستوى الوطني، مضيفا أن هذه الشعبة تشهد ديناميكية تصاعدية في الإنتاج والتجميع.

وأوضح، أنه تم هذه السنة تدعيم آليات الانتاج وتكثيف التجميع و تحسين تدخلات الديوان الوطني للحبوب والتعاونيات والتنظيم المهني كل هذه العوامل مجتمعة مكنت من الاستغناء على الواردات وضمان توازن ميزان المدفوعات .

وكشف الوزير عن اقتصاد خزينة الدولة لأكثر من 1 مليار دولار بفضل الإجراءات المتخذة لترشيد واردات القمح اللين وتدعيم الإنتاج المحلي من القمح الصلب والشعير.