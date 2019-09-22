كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار، أمس السبت، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن المخبأ يحتوي على:

قاذف صاروخي مجهز بـ 08 ماسورات عيار 110 ملم، 10 قذائف عيار 110 ملم، 8 صمامات للقذائف، بالإضافة إلى 1820 طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتمنراست، 2420 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت، تلمسان والنعامة.