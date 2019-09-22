استقبلت ليلة أمس وإلى غاية صباح اليوم الأحد، مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" بوهران 104حالات تسمم غذائي لأشخاص تناولوا وجبات في محلين للتغذية السريعة غرب مدينة وهران، حسب بيان لهذه المؤسسة الاستشفائية.

وأشار نفس المصدر، إلى أن المرضى تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 80 سنة أغلبهم عائلات مكونة من 2 إلى 4 أفراد كانوا قد تناولوا وجبات غذائية غير صالحة من محلين لبيع السندويشات بأحد أحياء غرب مدينة وهران.

وقد تم التكفل بالمرضى حيث غادر أغلبهم المستشفى فيما تم الابقاء على سبعة أشخاص على مستوى مصلحة الأمراض المعدية لمتابعة العلاج، حسب نفس البيان.

كما تم تحويل سبعة أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 4 إلى 15 سنة من 3 عائلات إلى مصلحة استعجالات طب الأطفال التي تم فتحها مؤخرا لضمان التكفل بهم على أحسن وجه.