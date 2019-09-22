أجلت محكمة سطيف وكذا المجلس القضائي لنفس الولاية، اليوم الأحد، على التوالي الفصل في قضيتين متفرقتين ضد رئيس نادي وفاق سطيف السابق حسان حمار إلى 6 أكتوبر لكليهما.

وأوضح محامي المتهم حسان حمار الأستاذ أحمد شلي لوكالة الانباء الجزائرية، عقب تأجيل القضية أن هيئة القسم الجزائي لمحكمة سطيف ارتأت اليوم تأجيل الفصل في القضية المتابع فيها الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار بتهم التزوير واستعمال المزور والنصب والتي تم توقيفه بموجبها وإيداعه الحبس المؤقت شهر جويلية الفارط وذلك إلى غاية 6 أكتوبر المقبل.

وأضاف المتحدث، بأن الهيئة القضائية المختصة قررت تأجيل هذه القضية إلى 6 أكتوبر المقبل وذلك لإجرائها في جلسة خاصة نظرا لكثرة الضحايا والشهود الذين يشهد عددهم منحى تصاعدي حسبه.

بدوره صرح محامي بعض الضحايا الأستاذ فيصل هنشور بمقر مجلس قضاء سطيف أن الغرفة الجزائية لذات الهيئة القضائية قد أجلت الفصل في معارضة رئيس نادي وفاق سطيف للقرار الغيابي الصادر عن نفس المجلس القضائي شهر جوان الفارط المؤيد لحكم صادر عن محكمة سطيف في نوفمبر 2017 يقضي بإدانة حسان حمار بـ 5 سنوات حبسا نافذة بسبب مثول المتهم اليوم أمام محكمة سطيف بتهم التزوير واستعمال المزور والنصب .

للتذكير فإن تعدد المتابعات القضائية والتهم الموجهة إلى الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار سببها قضية فساد وتلاعب بعقار التعاونية العقارية المسماة "أم الحياة" التي تأسست سنة 1999 حيث اقتنت قطعتين أرضيتين تم تقسيمهما إلى 84 قطعة بـ 400 متر مربع للقطعة الواحدة و 64 قطعة أخرى بـ 200 متر مربع.

وبمرور الزمن تم تقليص مساحة الأراضي الخاصة للمستفيدين إلى أقل من 150 مترا مربع وإدراج أسماء مستفيدين جدد إلى التعاونية وإلغاء استفادات أخرى،

حيث وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 300 مستفيد حسب المعلومات المستقاة من عديد الضحايا في هذه القضية.