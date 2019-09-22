تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عين تموشنت، من إفشال مخطط للإبحار السري، وتوقيف 3 مرشحين للهجرة السرية ينحدرون من إحدى الولايات الغربية للوطن، حسبما علم اليوم الأحد لدى ذات السلك الأمني.

وتمت العملية على إثر دورية لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ولهاصة حيث تم توقيف 3 شبان يتراوح أعمرهم بين 24 سنة و 36 سنة بأحد شواطئ

الواقعة بإقليم الاختصاص كانوا بصدد التأهب للانطلاق في رحلة سرية عن طريق البحر نحو السواحل الإسبانية.

وأسفرت العملية، عن حجز محرك قارب صيد وبعض الأغراض الخاصة بالمؤونة الغذائية حيث فتحت ذات المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في القضية

لتحديد هوية منظمي هذه الرحلة السرية مثلما أشير إليه.