أودع قاضي التحقيق لدى محكمة واد ارهيو الشرطي الذي تسبب في حادث المرور المميت الذي انطلقت منه شرارة أحداث مؤسفة، الحبس المؤقت بتهمة القتل الخطأ والجروح الخطأ.

بيان النيابة أشار أن عون الشرطة بأمن دائرة واد أرهيو قدم لدى مصالح العدالة اليوم ووجهت له تهم القتل الخطأ والجروح الخطأ، اضرار بالضحية والمعاقب عليها بالمواد 288 و442 من قانون العقوبات.

وكان الشرطي تسبب في حادث مرور أودى بحياة قاصر يبلغ من العمر 15 سنة كان على دراجة نارية واصابة مرافقه بجروح بليغة.

وهو الحادث الذي تسبب في نشوب مناوشات بين شباب وعناصر الشرطة أدت إلى وفاة شابين آخرين.