قاطع اليوم، ببسكرة عمال الجزائرية للمياه مناصب عملهم و خرجوا إلى الشارع ونظموا وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للوحدة بسبب تدني ظروف العمل والممارسات التعسفية للمدير الذي طالبوه بالرحيل .

المحتجون قالوا إنه لم يعد بالإمكان الصبر على الحقرة و الظلم الذي يعانونه يوميا و حسبهم أن المدير يحرمهم من أبسط الحقوق المشروعة كالساعات الإضافية إذ يقضون اليوم كله و إلى غاية العاشرة ليلا دون الاستفادة من سنتيم واحد ، فيما أكد آخر أن الترقيات ممنوعة نهائيا بدليل أن عدد من العمال قضوا قرابة 15 سنة في رتبة واحدة ، فيما أشار آخر إلى أن المناصب المكيفة بداعي العجز الصحي مرفوضة .

وطالب المحتجون الذين أكدوا أن جو العمل أصبح مكهربا بلجنة تحقيق للوقوف على صحة كلامهم . مدير الوحدة أدرج الاحتجاج في خانة "التخلاط" الذي يهدف إلى زعزعة استقرار المؤسسة بالنظر إلى عدد المحتجين مؤكدا أنه لم يتلق أي مراسلة بشأن طلبات العمال المذكورة .