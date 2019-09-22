قاطع اليوم، ببسكرة عمال الجزائرية للمياه مناصب عملهم و خرجوا إلى الشارع و نظموا وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للوحدة بسبب تدني ظروف العمل والممارسات التعسفية للمدير الذي طالبوه بالرحيل .

المحتجون قالوا انه لم يعد بالإمكان الصبر على الحقرة و الظلم الذي يعانوه يوميا و حسبهم أن المدير يحرمهم من ابسط الحقوق المشروعة كالساعات الإضافية إذ يقضون اليوم كله و إلى غاية العاشرة ليلا دون الاستفادة من سنتيم واحد ، فيما أكد آخر أن الترقيات ممنوعة نهائيا بدليل أن عدد من العمال قضوا قرابة 15 سنة في رتبة واحدة ، فيما أشار آخر إلى أن المناصب المكيفة بداعي العجز الصحي مرفوضة .

و طالب المحتجون الذين أكدوا أن جو العمل أصبح مكهربا بلجنة تحقيق للوقوف على صحة كلامهم .مدير الوحدة أدرج الاحتجاج في خانة "التخلاط" الذي يهدف إلى زعزعة استقرار المؤسسة بالنظر إلى عدد المحتجين مؤكدا أنه لم يتلق أي مراسلة بشان طلبات العمال المذكورة .