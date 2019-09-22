تجمع زهاء 100 عامل تابعين لشركة "فارتيال" لإنتاج الأمونياك والأسمدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بأرزيو (وهران) اليوم الأحد أمام مقر الولاية للمطالبة بتسديد أجورهم الشهرية العالقة لمدة شهرين بسبب تجميد الحساب البنكي للشركة.

و أبرز الأمين العام للفرع النقابي ل" فارتيال أرزيو" بوخاري خالد أن هذه الحركة الاحتجاجية هي الثانية على التوالي للمطالبة بتسديد أجورهم الشهرية العالقة لمدة شهرين بسبب تجميد رصيد الشركة بقرار من العدالة.

و طالب المحتجون السلطات المحلية و القضائية بالتدخل العاجل لرفع التجميد على الحساب البنكي للشركة حتى يتسنى لها تسديد أجور العمال البالغ عددهم بنحو 1.000 عامل ينشطون على مستوى شركة "فارتيال" لإنتاج الأمونياك والأسمدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بأرزيو وهو نفس مصير عمال ذات الشركة بولاية عنابة المقدر عددهم بقرابة 1.000 عامل أخر.

و قد تم تجميد رصيد الشركة بعد إيداع رجل الأعمال علي حداد الحبس الذي يحوز على 17 بالمائة من أسهم المؤسسة، كما أشير إليه.

و أبدى الأمين العام للفرع النقابي ل" فارتيال أرزيو" تخوفه من استمرار هذه الوضعية التي ستؤدي إلى توقف نشاط الشركة وعدم قدرتها على شراء المادة الأولية .