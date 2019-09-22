تدعم قطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بولاية عين تموشنت خلال السداسي الجاري ب 177 منصب مالي جديد خاص بسلك شبه الطبي حسبما علم لدى مسؤول القطاع.

و تم خلال شهر سبتمبر الجاري تنصيب 75 من مساعدي التمريض في جميع التخصصات المتوفرة في شبه الطبي حيث تم توزيعهم عبر مختلف المؤسسات الصحية و الإستشفائية المتواجدة بالولاية حسب أولويات الحاجة حسبما أبرزه مدير القطاع محمد العايب.

و من المرتقب أن تستكمل عملية تنصيب باقي المناصب المالية غضون شهر سبتمبر الجاري على أن يتدعم القطاع مستقبلا ب 90 منصب جديد خاص بمساعدي التمريض هم حاليا قيد مرحلة التكوين عبر المعاهد المتخصصة مثلما أضافه ذات المسؤول.

و يسجل القطاع حاليا اكتفاء ذاتيا بخصوص شبه الطبي حيث يراوح عددهم 2.155 منتسب لذات السلك موزعين عبر مجموع المؤسسات الإستشفائية و مؤسسات الصحة العمومية الجوارية التي تتوفر عليه الخارطة الصحية بالولاية، حسبما أكده العايب.

و في سياق متصل، استفاد 32 من مساعدي التمريض بولاية عين تموشنت خلال السنة الجارية من تكوين متخصص في مجال عموميات الأشعة دام 3 أشهر على مستوى المؤسسة الإستشفائية، الدكتور بن زرجب حيث تم توجيههم على الوحدات التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالولاية.

و قد سمحت ذات العملية بحل إشكالية مشغلي أجهزة الأشعة على مستوي الوحدات الصحية بنسبة 80 بالمائة مثلما أشير إليه.