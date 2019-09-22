170منصب مالي جديد لقطاع الصحة بعين تموشنت

أخبار الوطن
22 سبتمبر 2019 () - واج/س.أ
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تدعم قطاع الصحة و السكان و إصلاح  المستشفيات بولاية عين تموشنت خلال السداسي الجاري ب 177 منصب مالي جديد خاص بسلك شبه الطبي حسبما علم لدى مسؤول القطاع.

و تم خلال شهر سبتمبر الجاري تنصيب 75 من مساعدي التمريض في جميع التخصصات  المتوفرة في شبه الطبي حيث تم توزيعهم عبر مختلف المؤسسات الصحية و  الإستشفائية المتواجدة بالولاية حسب أولويات الحاجة حسبما أبرزه مدير القطاع محمد العايب.

و من المرتقب أن تستكمل عملية تنصيب باقي المناصب المالية غضون شهر سبتمبر  الجاري على أن يتدعم القطاع مستقبلا ب 90 منصب جديد خاص بمساعدي التمريض هم  حاليا قيد مرحلة التكوين عبر المعاهد المتخصصة مثلما أضافه ذات المسؤول.

و يسجل القطاع حاليا اكتفاء ذاتيا بخصوص شبه الطبي حيث يراوح عددهم 2.155  منتسب لذات السلك موزعين عبر مجموع المؤسسات الإستشفائية و مؤسسات الصحة  العمومية الجوارية التي تتوفر عليه الخارطة الصحية بالولاية، حسبما أكده العايب.

و في سياق متصل، استفاد 32 من مساعدي التمريض بولاية عين تموشنت خلال السنة  الجارية من تكوين متخصص في مجال عموميات الأشعة دام 3 أشهر على مستوى المؤسسة  الإستشفائية، الدكتور بن زرجب حيث تم توجيههم على الوحدات التابعة للمؤسسات  العمومية للصحة الجوارية بالولاية. 

و قد سمحت ذات العملية بحل إشكالية مشغلي أجهزة الأشعة على مستوي الوحدات  الصحية بنسبة 80 بالمائة مثلما أشير إليه.

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